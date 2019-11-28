حكومة كوردستان تصدر بيانا عن زيارة مسرور بارزاني الى تركيا

2019/11/28 | 19:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ورجب طيب اردوغان

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