المنتخب يختتم مرانه الأخير.. جلال حسن: سنكون بلسماً لكل جراحات العراقيين

2019/11/28 | 19:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أختتم المنتخب الوطني مرانه الأخير في جامعة قطر تأهبا لمواجهة منتخب الإمارات، غدا الجمعة، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة خليجي ٢٤ المقامة حاليا في قطر والذي سيحتضنها ملعب خليفة الدولي.

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