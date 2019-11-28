بعد حرق قنصليتها في النجف.. إيران تدعو الحكومة العراقية لهذا الأمر..

2019/11/28 | 19:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، ما تعرَّضت له قنصليتها في #النجف_ الأشرف من اعتداء.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية #عباس_موسوي في بيانٍ له، «أبلغنا السفير العراقي […]

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