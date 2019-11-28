قائد شرطة ذي قار يكشف “قتلة” أبناء الناصرية ويخاطب العشائر: سيطروا على المحافظة

2019/11/28 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب قائد شرطة ذي قار للواء الركن محمد حسن “أبو الوليد”، الخميس، قادة التظاهرات وشيوخ العشائر بالتدخل للسيطرة على الأوضاع في المحافظة، فيما أشار إلى أن الاحداث الدامية جاءت بسبب القوات الامنية القادمة من خارج المحافظة.وقال ابو الوليد في بيان: إنه “في الوقت الذي دعت به قيادة الشرطة إلى التهدئة ومدت جسور التواصل مع […]

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