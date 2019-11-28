اعادة فتح الطريق الدولي في ذي قار وجوامع الناصرية تدعو للتبرع بالدم

2019/11/28 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر محلي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019)، بإطلاق ال...





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