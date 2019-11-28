2019/11/28 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف.وذكرت الخارجية في بيان ورد لمركز الخبري الوطني بحث الجانبان التطوُّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة جمهوريّة إيران من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين دخلوا بين صفوف المُتظاهِرين السلميين”.واضاف البيان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يتعهد لايران بمحاسبة المتسببين بحرق القنصلية في النجف المركز الخبري الوطني.

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