الداخلية تعلن القبض على داعشي تابع لديوان الجند في الموصل

2019/11/28 | 19:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابي كان يعمل بديوان الجند التابع لداعش الارهابي في مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت

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