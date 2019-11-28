ذي قار: ارتفاع أعداد القتلى إلى 27 متظاهرا بسبب محاولتهم إحراق مقر قيادة الشرطة

2019/11/28 | 19:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد القتلى بتظاهرات المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "أعداد القتلى بتظاهرات المحافظة وصل إلى 27 متظاهرا، فيما ارتفعت أعداد المصابين إلى 245 متظاهرا".

وبين المصدر، أن " السبب بازدياد أعداد القتلى يعود إلى اصرار المتظاهرين على حرق مقر قيادة شرطة المحافظة الذي يرفض الضباط تسليمه لهم".

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