2019/11/28 | 19:30 - المصدر: الغد برس

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مسؤول امريكي: رسالتنا للحكومة العراقية هي ضرورة ضبط النفس والسماح

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مسؤول امريكي: رسالتنا للحكومة العراقية هي ضرورة ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية

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