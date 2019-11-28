شرطة المثنى تنفي سقوط ضحايا بين المتظاهرين

2019/11/28 | 19:30 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

نفى قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت اللواء سامي سعود جفات، اليوم الخميس، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن سقوط ضحايا بين صفوف المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية.

وقال جفات في بيان له تلقته "الغد برس"، "ننفي الاخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام والتي تحدثت عن استخدام الرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، فضلا عنسقوط ضحايا بين صفوف المتظاهرين أو الأجهزة الأمنية".

ودعا قائد شرطة المثنى وفق البيان "جميع وسائل الإعلام و صفحات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تناقل الاخبار من مصادر مغرضة وغير موثوقة تحاول الإيقاع بين المتظاهرين السلميين واخوانهم من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية".

ودعا جفات أيضا "أبناء المحافظة إلى الانتباه وعدم الانجرار وراء الشائعات، مثل سقوط ضحايا واستخدام للرصاص الحي لان ذلك لا يمت للحقيقة بصلة وانه يحمل دوافع غير معروفة لا تعبر عن أي التزام بشرف مهنة الاعلام والأمانة في نقل الخبر".

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