سعودي يواجه

2019/11/28 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- |{دولية:الفرات نيوز} طالبت النيابة العامة في السعودية، بمعاقبة مواطن وتعزيره، بعد إدانته بالإساءة إلى طفل والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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