بالصور.. المنتخب العراقي يجري آخر وحدة تدريبية قبل لقاء الامارات غدا

2019/11/28 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أجرى منتخب العراق بكرة القدم، مساء اليوم الخميس، الوحدة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الامارات يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى، في خليجي 24 بالدوحة.

وستقام المباراة عند الساعة الخامسة والنصف من عصر يوم غد على ملعب خليفة الدولي.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب، محمد خلف، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوحدة التدريبية الاخيرة شهدت اللمسات الاخيرة للتكتيك الذي سيلعب به الفريق في لقاء الغد امام الامارات".

يشار الى ان منتخب الامارات هو من يتصدر فرق المجموعة الاولى بـ 3 نقاط بعد الفوز على اليمن في الجولة الاولى (3- صفر)، وبفارق الاهداف عن المنتخب العراقي الذي احتل المركز الثاني بعد الفوز في المباراة الاولى على قطر (2-1).

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