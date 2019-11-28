نقابة المعلمين ودورها السلبي في تعطيل الدوام

2019/11/28 | 20:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعد عبدالله عبدعلي

مع انطلاق التظاهرات ضد الفساد والظلم في العراق, كان الغريب هو ما قمت به نقابة المعلمين بإعلانها الاضراب عن الدوام, مما اوقع المعلمين

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