قبل لقاء الامارات غدا.. المنتخب العراقي يجري آخر وحدة تدريبية

2019/11/28 | 20:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أجرى منتخب العراق بكرة القدم، مساء اليوم الخميس، الوحدة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الامارات يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة

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