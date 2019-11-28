الدفاع المدني يخمد حريق داخل بنايتين في شارع الرشيد وسط بغداد

2019/11/28 | 20:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق داخل بنايتين وسط بغداد وانقاذ عائلتين

واوضح بيان للمديرية تلقتة "الغد برس" إنها "تمكنت من اخماد حريق داخل بنايتين وسط شارع الرشيد وانقاذ عائلتين بينهم نساء وأطفاء وكبار السن من بعد منتصف ليلة امس الاربعاء الى فجر الخميس".

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