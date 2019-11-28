الأمانة العامة للمزارات الشيعية تنفي احراق مرقد السفير الأول للإمام الحجة (عج)

2019/11/28 | 20:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت الأمانة العامة للمزارات الشيعية، ايلوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن إحراق مرقد السفير الأول للإمام الحجة (عج) الشيخ عثمان بن سعيد العمري (رض) في بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته "الغد برس"، إنها "تود أن تطمئن جمهورها الكريم ومحبي آل البيت (عليهم السلام) أينما كانوا والشعب العراقي عامة بأن ما أُشيع في صفحات التواصل الاجتماعي عن إحراق المرقد المُطهر للسفير الأول للإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجهُ الشريف) الشيخ عثمان بن سعيد العمري (رضي الله عنه) بأنها أنباء عارية عن الصحة تماماً".

وأضافت ، أن "المرقد لم يمسسه سوءً أبداً، وأن الحريق الذي أُشيع إنما هو في المحال التجارية المجاورة له"، مؤكدةً أن "حركة الزوار في المرقد شبه طبيعية".

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