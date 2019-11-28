شرطة ذي قار تحذر من الفوضى وتدعو شيوخ العشائر الى التدخل

2019/11/28 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شرطة ذي قار ، اليوم الخميس ، من الفوضى ودعت شيوخ العشائر الى التدخل الفوري لمنع الفتن وحفظ الأمن وإيقاف نزيف الدم في المحافظة .

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