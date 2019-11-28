غدا... الأسود تكمل استعداداتها لملاقاة الإمارات

2019/11/28 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم منتخبنا الوطني مرانه الأخير، اليوم الخميس، في جامعة قطر تأهبا لمواجهة منتخب الإمارات، غدا، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة خليجي ٢٤ المقامة حاليا في قطر والذي سيحتضنها ملعب خليفة الدولي .

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