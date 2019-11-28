وزير الزراعة: موازنة 2020 تتضمن تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية

2019/11/28 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الزراعة صالح الحسني، عن نية الوزارة تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية خلال العام المقبل.

وأشار الحسني في بيان، الى صدور الموافقات الأصولية، لتضمين الموازنة المقبلة لعام الفين وعشرين، تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية إلى خارج البلاد، بغية توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني، في ضوء الارتفاع الملحوظ بنسب الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لافتا الى ارتفاع انتاج محصول الحنطة الى أربعة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف طن، وارتفاع انتاج بذور الرتب العليا الى مئتين وخمسين الف طن، إضافة الى زيادة المساحات المخصصة لزراعة الشلب، من خمسة آلاف دونم الى نحو ستمئة وخمسين الف دونم.

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