الصدر يدعو الحكومة للاستقالة "فورا" حقناً للدماء


الصدر يدعو الحكومة للاستقالة
2019/11/28 | 20:08 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

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