بالصور.. اعتصام واسط يدخل يومه الـ 32 والكوت تحتج بأكثر من 80 خيمة دون حكومة محلية

2019/11/28 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تواصل الاحتجاجات في بغداد وبقية المحافظات، تشهد محافظة واسط خلال الايام القليلة الماضية هدوءا نسبياً رغم تواصل التظاهرات فيها التي تحولت إل اعتصامات مفتوحة وتركزت بمدينة الكوت واحيائها وأمام مبنى مجلس المحافظة.وبحسب المعتصمين، فان” عدد خيم الاعتصام وصل الى اكثر من ٨٠ خيمة لكل شرائح المجتمع الواسطي، طلبة ، و اكاديميين ، وموظفين […]

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