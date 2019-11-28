الفيفا يحظر رئيس اتحاد كرة متهم بارتكاب جرائم حرب


الفيفا يحظر رئيس اتحاد كرة متهم بارتكاب جرائم حرب
2019/11/28 | 20:14 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفيفا يحظر رئيس اتحاد كرة متهم بارتكاب جرائم حرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 20:14.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيفا يحظر رئيس اتحاد كرة متهم بارتكاب جرائم حرب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيفا يحظر رئيس اتحاد كرة متهم بارتكاب جرائم حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

العبادي يحذر من إنهيار النظام ويطالب باستقالة الحكومة
العبادي يحذر من إنهيار النظام ويطالب باستقالة الحكومة
الصدر ينصح الحكومة بالاستقالة فوراً حقناً للدماء
الصدر ينصح الحكومة بالاستقالة فوراً حقناً للدماء
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
مسرور بارزاني ومسؤولة بريطانية: يجب منح عبدالمهدي فرصة للاصلاح
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
المالكي: العراق مستهدف في أمنه واستقراره واقتصاده
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
طلبة جامعات بغداد ينضمون للمحتجين في ساحة التحرير
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
جدول اعمال الجلسة رقم 19 لمجلس النواب
تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة قطر اليوم
تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمباراة قطر اليوم