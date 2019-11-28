العبادي محذرًا من انهيار النظام العام: على الحكومة الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي

2019/11/28 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الخميس، باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتشكيل حكومة جديدة مستقلة.وقال العبادي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، “طالبنا ونطالب بمحاسبة الجناة واستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، تقود مرحلة انتقالية لإجراء انتخابات حرة مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة بشراكة الأمم المتحدة”.وأضاف، […]

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