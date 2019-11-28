2019/11/28 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مراسل قناة العهد الفضائية، اليوم الخميس، بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في محافظة النجف الاشرف، مع انتشار امني مكثف.

وذكر المراسل، أن "قوات مكافحة

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