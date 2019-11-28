الأسود تكمل استعداداتها لملاقاة الإمارات

2019/11/28 | 20:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اختتم منتخبنا الوطني مرانه الأخير، اليوم الخميس، في جامعة قطر تأهبا لمواجهة منتخب الإمارات، غدا، لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة خليجي ٢٤ المقامة حاليا في قطر والذي سيحتضنها ملعب خليفة الدولي .

حيث خاض منتخبنا الوحدة التدريبية مكتمل الصفوف، وبفضل الله لا توجد أية إصابات ولا حرمان في صفوفه.

من جانبه، أكد حارس مرمى منتخبنا الوطني، جلال حسن أن "التدريبات شهدت تركيزا على تلافي أخطاء المباراة السابقة، بالرغم من انها كانت صعبة، وقدم اللاعبون الشباب مجهودا كبيرا، وحرصنا على ان نقدم اداء جيدا بغية إسعاد الجماهير العراقية، اليوم خضنا الوحدة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة منتخب الإمارات غدا، المباراة ليست سهلة".

واضاف حسن " اقدم شكري وتقديري الى كل من ساندني، ووقف بجانبي في هذه الفترة، منهم الكابتن فتاح نصيف والمدرب الصربي بورا، وكثيرة هي الاسماء، وهذا أقل ما أقدمه لبلدي وإسعاد جماهيرنا العراقية، وبثقة الملاك التدريبي وزملائي اللاعبين سنكون البلسم لكل جراحات شعبنا العراقي".

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