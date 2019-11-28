القوات البريطانية والأميركية تعيد تمركزها قرب الحقول النفطية في سوريا

2019/11/28 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخلت القوات البريطانية في سوريا، معسكرا في منطقة الحسكة متوجهة الى المناطق النفطية في دير الزور.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، ان الوحدات البريطانية المتمركزة في منطقة قصر التابعة للحسكة شمالي تل تمر، تحركت بعد ظهر اليوم الخميس، مستخدمة طريق إم فور الدولي، نحو حقل العمر النفطي.

وفي سياق قريب، أشارت مصادر الى نشر القوات الأميركية، المنسحبة من جنوبي الرقة، ثمانين عسكريا، إضافة الى العشرات من الأجهزة والمعدات العسكرية، قرب حقول رميلان النفطية.

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