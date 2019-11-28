حقوق الانسان: مقتل 31 متظاهرا واصابة اكثر من الف بينهم عناصر امن بـ3ايام

2019/11/28 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، ارتفاعا في استخدام العنف المفرط خلال الاحتجاجات في البلاد، مما ادى الى سقوط العديد من الضحايا.وذكر بيان للمفوضية، "خلال ايام ( ٢٦-٢٧-٢٨ / ١١/ ٢٠١٩) في محافظة (ذي قار) كان هنالك ٢٥ شهيدا و٢٥٠ مصابا من المتظاهرين، واستشهاد (٢) واصابة (٦٧) متظاهرا و(٢٥) من القوات الامنية في محافظة بغداد واصابة (٣٠٨) من المتظاهرين والقوات الامنية في محافظة المثنى واستشهاد (٤)واصابة (٣٥٤) من المتظاهرين و(٥٠) من القوات الامنية في محافظة النجف الأشرف".واضافت انها "تبدي اسفها وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية خلال الايام الثلاثة بسبب العنف والسلاح الحي وحرق العديد من الممتلكات العامة والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الأشرف وجزء من مجمع شهيد المحراب".

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