عبد المهدي يستدعي

2019/11/28 | 21:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فق نيوز/ استدعى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، مسؤول خلية الازمة المشكلة في محافظة ذي قار بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين برصاص حي من قوات امنية.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، "بناءً على ماحصل من أحداث هذا اليوم في محافظة ذي قار، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستدعاء "عضو خلية الازمة المشرف الامني الفريق الركن جميل الشمري الى بغداد، من اجل بيان الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث".وفي هذه الاثناء ابلغ مصدر امني شفق نيوز، بارتفاع حصيلة القتلى في ذي قار الى 32 واصابة و225.وأعلنت السلطات تشكيل ”خلايا أزمة“ من المدنيين والعسكريين لكبح الاضطرابات وتعهد القائد العسكري للحشد الشعبي باستخدام القوة لمنع أي هجوم على السلطات الدينية الشيعية.وأجّج إضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب البلاد العنف في العراق بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من طهران.

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