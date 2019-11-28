2019/11/28 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وصف النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الخميس، ما جرى في مدينة الناصرية بـ”المجزرة” مطالباً باحالة المشرف الأمني في ذي قار الفريق جميل الشمري الى القضاء.وقال السليطي في حديث لـ المركز الخبري الوطني، إن “ما جرى من اجراءات امنية خاطئة باستهداف المتظاهرين فجر اليوم الخميس من قبل المدعو جميل الشمري فور وصوله الناصرية”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن سائرون يصف ما جرى في الناصرية بـ”المجزرة” ويطالب باحالة الشمري للقضاء المركز الخبري الوطني.

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