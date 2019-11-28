مانشستر يونايتد يتعثر أمام أستانا في الدوري الاوروبي

2019/11/28 | 21:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تكبد مانشستر يونايتد الإنجليزي خسارته الأولى في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بالسقوط أمام أستانا الكازخستاني بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مونايتباسوفا، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات.وسجل ثنائية أستانا كل من دميتري شومكو (55) وديشون بيرنارد بالخطأ في مرماه (62)، بينما سجل هدف اليونايتد الوحيد خيسي لينجارد (10).وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستانا إلى 3 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة 12، بينما تجمد رصيد مانشستر عند 10 نقاط في صدارة المجموعة، في الوقت الذي ضمن فيه الشياطين الحمر التأهل إلى الدور التالي بالفعل.

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