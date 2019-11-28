الاعلام الامني توضح الهدف من استدعاء الفريق الشمري بأمر من عبد المهدي

2019/11/28 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الاعلام الأمني، الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) توضيحا بشأن الهدف من استدعاء، عضو خلية الأزمة المشرف الأمني الفريق الركن جميل الشمري بأمر من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، إنه "‏بناءً على ما حصل من أحداث هذا اليوم في محافظة ذي قار، فقد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستدعاء عضو خلية الازمة المشرف الامني الفريق الركن جميل الشمري الى بغداد، من اجل بيان الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث".

قبيل ذلك، قرر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار.

ونقلت قناة العراقية، شبه الرسمية، في خبر عاجل لها ان "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه بسحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق جميل الشمري".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر بمفوضية حقوق الانسان، بسقوط 54 شهيداً وجريحاً، إثر الاشتباكات التي شهدتها محافظة ذي قار، بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فجر اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مواجهات اندلعت فجر اليوم الخميس، في مناطق متفرقة في الناصرية، مركز محافظة ذي قار، وقرب جسر الزيتون".

وأضاف، أن "ثمانية شهداء و46 جريحاً، جميعهم من المتظاهرين، سقطوا خلال مواجهات فجر الخميس، وسط الناصرية، في حصيلة ليست نهائية وقابلة للارتفاع".

وتشهد مدينة الناصرية، ومناطق أخرى في محافظة ذي قار، تظاهرات منذ الـ25 تشرين الأول الماضي، استكمالا لتظاهرة أخرى سبقتها بأسبوعين، تخللها حرق لعدة مقرات حزبية وعائدة لفصائل مسلحة، وقطع للطرق، ما اسفر عن اشتباكات أسفرت عن قتل أكثر من 60 متظاهرا، وإصابة المئات.

إثر ذلك أصدر قائد شرطة ذي قار، محمد القريشي (أبو الوليد)، بياناً لأهالي ذي قار على خلفية الاحداث الأخيرة.

وقال أبو الوليد، في بيان، تلقته (بغداد اليوم): "في الوقت الذي دعت به قيادة الشرطة إلى التهدئة ومدت جسور التواصل مع المتظاهرين وأكدنا على الحفاظ على سلمية المظاهرات لسلامة الجميع وشددنا على الابتعاد عن المقرات والثكنات العسكرية وكان من أهم ما أكدنا عليه بقاء قوات أفواج طوارئ ذي قار داخل المدينة"، مبينا "وذلك لحسن تعاملهم مع أهلهم لكن دون جدوى لتجنب ما يحدث من ظروف صعبة في الناصرية ومدينتنا يخيم عليها الحزن لما أصابها من احتكاك بين القوات الأمنية القادمة من خارج المحافظة والمتظاهرين".

واردف: "إننا لم نصدر أي توجيهات بإطلاق النار ولم نأمر بالصدام مع المتظاهرين من أهلنا في ذي قار".

وأكد قائلا: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة أبنائنا من المتظاهرين وأفراد الشرطة على حد سواء"، مطالبا "قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر التدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر بها أبنائنا من جراء الأحداث التي وقعت صباح اليوم".

ودعا قائد شرطة ذي قار "للحفاظ على الأمن والاستقرار والظهور برفضهم لهذه الأفعال بالإضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والسلام إلى مدينتنا العزيزة التي كانت وستبقى بأذن الله مثالا لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها".

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ونقلت قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’ في خبر عا

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وذكرت المديرية في نداء وجهته إلى شيوخ عشائر ذي قار: "نناشدكم وبشكل فو

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