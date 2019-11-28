النقابة تدعو الصحفيين التوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية في عموم العراق للتبرع بالدم

2019/11/28 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس، الصحفيين بضرورة الإسراع للتوجه إلى المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات العراق وخاصة في الناصرية من اجل التبرع بالدم لانقاذ حياة المصابين من المواطنين والقوات الأمنية.

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