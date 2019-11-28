بالأرقام.. حصيلة ضحايا التظاهرات من المحتجين وقوات الأمن في 3 أيام {موسع}

2019/11/28 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أشرت مفوضية حقوق الانسان، ارتفاعاً بمعدلات العنف في تظاهرات بغداد وعدد من المحافظات للايام 26 -27 -28 من تشرين الثاني الجاري.

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