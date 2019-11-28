كتلة سائرون تجمع تواقيع لإقالة الحلبوسي: تلكأ في ملف استجواب رئيس الوزراء

2019/11/28 | 21:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الخميس، بأن كتلة سائرون بدأت بحملة تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نظراً لتأخره بتقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "نواب كتلة سائرون بدأوا بجمع تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لتأخيره في تقديم موعد استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

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