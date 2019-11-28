عبد المهدي يستدعي الشمري لبيان لاسباب التي ادت الى احداث ذي قار هذا اليوم

2019/11/28 | 21:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية إلاعلام الامني، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي يستدعي جميل الشمري لبيان لاسباب التي ادت الى احداث ذي قار هذا اليوم.

وذكرت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بناءً على ماحصل من أحداث هذا اليوم في محافظة ذي قار ، فقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستدعاء عضو خلية الازمة المشرف الامني الفريق الركن جميل الشمري الى بغداد، من اجل بيان الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث".

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