2019/11/28 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان وقفت العنصرية بمنظرها الشنيع وجسدها المريع والقبيح المليء بالبثور والدمامل الاشنع والاقبح, على راس اعلى قمة في الوطن وبعد ان بحلقت في كل الانحاء والجهات قالت من مثلي في هذه البلاد, اي سلطان كسلطاني واي طغيان كطغياني واي ملك كملكي وما من بقعة في الارض الا ولي فيها اعلام تخفق وجيوش مدججة بجميع انواع الاسلحة, وتزحف بكل الفخار من نصر الى نصر وما من جمجمة الا ولي في تلافيفها الف وكر وجحر واعتز انني متج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - واجب الساعة اخراس عواء العنصرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - واجب الساعة اخراس عواء العنصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).