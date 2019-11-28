حاكم كريم عطية - من البصرة ألى بغداد الفاشية الدينية تعلن عن هويتها

2019/11/28 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية الحكومة العراقية بقيادة عادل عبد المهدي تصر على بقائها لأدارة الدولة العراقية بفشل كامل وعلى كل الأصعدة وهي محاولة لتنفيذ ما خطط لها ولمصيرها ممن يديرون مهماتها من الدولة العميقة ورموزها للقضاء على أنتفاضة الشعب العراقي مهما كلف ذلك من دماء العراقيين وهذا يقودنا ألى مبدأ خلق ما يسمى بخلايا الأزمة ومعالجة أستمرار الأنتفاضة الشعبية من خلال أندساس عناصر مليشياوية مدربة لهكذا مهمات ووضع مهمات لها في ......

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