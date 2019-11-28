اجتماع امني في كربلاء يخرج بتوصيات تخص المتظاهرين

2019/11/28 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي ،اليوم الخميس، الفريق باسم حسين الطائي المكلف من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة بادارة القوات الامنية في المحافظة .

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