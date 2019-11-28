مقتل 4 اشخاص لدى المحاولة لاقتحام مؤسسة دينية في النجف

2019/11/28 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل اربعة اشخاص خلال احتجاج امام مؤسسة دينية في مدينة النجف، التي شهدت امس سقوط قتلى خلال اقتحام واحراق القنصلية الايرانية في النجف.وابلغت مصادر امنية شفق نيوز، ان عددا من المحتجين حاولوا اقتحام مؤسسة الحكيم التي تضم ايضا مرقد محمد باقر الحكيم في ساحة ثورة العشرين في مدينة النجف.واضافت ان القوة الامنية المكلفة بحماية المؤسسة والمرقد صدت المقتحمين رصاص حي وقتل 4 على الاقل، بعد حرق بوابة للمؤسسة.وقالت ان المحافظة تشهد انتشارا مكثفا للقوات الامنية.

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