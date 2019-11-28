نائب: قانون انتخابات العراق سيحجب ترشح مزدوجي الجنسية

2019/11/28 | 21:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، الخميس، أن قانون الانتخابات الجديد الذي من المزمع تمريره خلال الأيام المقبلة، سيتضمن فقرة تخص...

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