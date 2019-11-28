جمع تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة للبرلمان السبت المقبل

2019/11/28 | 21:46 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن نائب عن تحالف سائرون، الخميس، عن جمع تواقيع برلمانية لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب السبت المقبل لمناقشة تطورات الاوضاع.

وقال امجد العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، "جمعنا الان تواقيع اكثر من ٥٠ نائبا بغية تقديم طلب لعقد جلسة طارئة السبت المقبل لمناقشة تطورات الاوضاع".وأضاف أنه "سنقدم خلال الجلسة طلب عاجل لرئاسة البرلمان بغية تحديد موعد نهائي وقريب لاستجواب رئيس الوزراء".

وكان نواب تحالف سائرون دعوا، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى تقديم استقالته فوراً، معلنين وضعهم استقالتهم من البرلمان رهن اشارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.





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