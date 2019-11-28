الحمداني: القوى السياسية الفاسدة تحاول الاختباء خلف القوات الأمنية.. لا يختلفون عن صدام

2019/11/28 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رأى المحلل السياسي أبو فراس الحمداني، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) أن القوى السياسية الحالية "فاسدة" وتحاول الاختباء خلف القوات الأمنية في أزمة التظاهرات الجارية.

وقال الحمداني خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على قناة "دجلة" الفضائية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يمر بمرحلة موت سياسي وموت لضمير القوى السياسية أمام سقوط العشرات من الشهداء في صفوف المتظاهرين"، مبينا أن "شيعة السلطة ( القوى السياسية الشيعية ) حالياً لا يختلفون عن رئيس النظام السابق صدام حسين، ومنطقهم أما أنا أو الخراب".

وأضاف، ان "القوى السياسية الفاسدة تعتمد مبدأ حافة الهاوية بدليل انها لم تقم بشيء منذ انطلاق التظاهرات، وتحاول الاختباء خلف القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "التظاهرات مشروعة ولاعلاقة لها بإرسال قادة عسكريين لردعها، فالمطالبة بالحقوق ليست أزمة عسكرية".

وأكد المحلل السياسي على أن "المعركة ليست بين القوات الأمنية والمتظاهرين، بل بين المتظاهرين والطبقة السياسية الفاسدة".

بغداد اليوم-بغداد

رأى النائب عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، الخميس (28 تشرين الثاني 2019) أن الاعتداء على السفارات والقنصليات "غير مقبول" فيما تحدث عن سببين يفسران ذلك.

وقال الجربا، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "‏الاعتد

بغداد اليوم _ كربلاء

أصدر سادة وشيوخ عشائر كربلاء، اليوم الخميس، بيناً من ساحة الاعتصام في المحافظة تضمن 7 نقاط، أكد على الاستمرار بالاعتصامات التظاهرات.

وذكر سادة وشيوخ عشائر كربلاء في النقاط السبعة التي تضمنها البيان أنه، "انطلاقاً

بغداد اليوم _ كردستان

كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) عن مضمون المباحثات التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته أنقرة، ومن بينها ملف تهريب النفط إلى سوريا، والتظاهرات التي تشهده

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