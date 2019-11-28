2019/11/28 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس، الرئاسات الثلاث بتقديم استقالتهم من الحكومة في حال عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.وقال جابر في تصريح لـ المركز الخبري الوطني، إن “البقاء في السلطة دون تحقيق مطالب المتظاهرين أمر لا يصب بمصلحة العملية السياسية واستقرار الشارع الغاضب من سوء الخدمات وتزايد نسبة البطالة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب الرئاسات الثلاث بتقديم الاستقالة في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين المركز الخبري الوطني.

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