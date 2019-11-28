قيادات أمنية توجه رسالة إلى الصدر.. هذه فحواها

2019/11/28 | 21:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وجهت قيادات امنية في محافظات الوسط وجنوب #العراق، اليوم الخميس، رسالة إلى زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر دعوا فيها إلى سحب كل من يدعي الانتماء اليه من التظاهرات.وقالت […]

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