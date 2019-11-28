2019/11/28 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن اصابة عدد من القوات الامنية بهجوم في “رمانتين” وسط كربلاء.وقالت القيادة في بيان تلقت المركز الخبري الوطني نسخة منه، إنه تم “ضرب رمانة هجومية من قبل المتظاهرين المندسين باتجاه القوات الامنية في منطقة حي البلدية وسقوط عدد كبير من القوات الامنية”.وأضافت القيادة، أنه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء تعلن اصابة عدد من عناصرها في هجوم بـ”رمانتين” وسط المحافظة المركز الخبري الوطني.

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