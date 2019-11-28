2019/11/28 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعا مصوراً يظهر دعوة لانطلاق مسيرة من المحافظات نحو العاصمة بغداد.وبحسب الفيديو، فان” التجمع سيكون في مدينة كربلاء ومن ثم يتم نقل المتظاهرين عبر العجلات إلى مكان قريب من بغداد ومنها تتحول الى مسيرة راجلة لـ”لاسقاط الفاسدين” والقيام بـ”ركضة طويريج”.يشار الى أن مدينة الناصرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. دعوات لتجمع كبير في كربلاء وانطلاقة نحو بغداد لـ”اسقاط الفاسدين”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. دعوات لتجمع كبير في كربلاء وانطلاقة نحو بغداد لـ”اسقاط الفاسدين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).