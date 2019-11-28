العبودي لـ

2019/11/28 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، اليوم الخميس، أن التظاهرات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد تتعرض لخطر حرفها عن مسارها،

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