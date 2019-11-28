2019/11/28 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نهى_سيلين_الزبرقان الفنانة صابرين والحجاب مقال جديد بعد عمق تفكير ….الفنانة صابرين لبست الحجاب …صابرين قلعت الحجاب …الفنانة حلا شيحة لبست الحجاب وزادت عليه النقاب …حلا شيحا نزعت النقاب و قلعت الحجاب …الفنانة العلانية لبست الحجاب ثم قلعت الحجاب …المذيعة العلانية تتمنى تلبس الحجاب لكن ربنا لم يهديها إلى لبسه وتدعوا ربنا يهديها …الفنانة صابرين قالت ” أنا لم أقل مش فرض لكن أنا ماكنتش مرتاحة..وربنا يهدينا“ …......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نهى سيلين الزبرقان - الحجاب و التنافر المعرفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نهى سيلين الزبرقان - الحجاب و التنافر المعرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).