سناء عبد القادر مصطفى - البرنامج الاقتصادي-الاجتماعي للثورة الشعبية السلمية في العراق

2019/11/28 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سناء_عبد_القادر_مصطفى ان الثورة الشعبية الشبابية السلمية التي اندلعت في الاول من تشرين الأول العام 2019 قد شكلت نموذجا حيا وملموسا في تاريخ العراق الحديث، انها ثورة شعبية شبابية سلمية وبدون مشاركة الاحزاب السياسية.اندلعت الثورة بسبب الفشل الذريع لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت.لقد قدمت الثورة تضحيات جسيمة لم يشهدها تاريخ العراق المعاصر حيث اختلفت التقديرات ما بين 400-600 شهيد واكثر من14000 جريح،......

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