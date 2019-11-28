لمناقشة أحداث الناصرية.. البرلمان يعقد جلسة خاصة الأحد المقبل ويوجه دعوة للنواب

2019/11/28 | 22:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل، تتناول الأوضاع الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار.وذكرت رئاسة البرلمان، في بيان، أن “رئاسة مجلس النواب تدعو السيدات والسادة النواب للحضور إلى جلسة خاصة تعقد يوم الأحد، 1 – كانون الأول، تتناول تطورات الأوضاع في محافظة ذي قار”.ودعت […]

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